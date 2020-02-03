Россия оказалась в середине рейтинга по доступности бензина в странах Европы

Россия оказалась в середине рейтинга по доступности бензина в странах Европы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия оказалась в середине рейтинга по доступности бензина для населения среди европейских стран, но при этом заняла второе место по дешевизне топлива. Результаты соответствующего исследования в понедельник, 3 февраля, опубликовало РИА «Новости».

По информации издания, Россия заняла 17-е место из 32-х по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Первые три места заняли Люксембург, Норвегия и Австрия. С 18-ой по 32-ю строку расположились преимущественно восточноевропейские государства и страны СНГ.

По дешевизне топлива Россия находится на втором месте с ценой 45,8 рубля за литр. Наиболее низкие цены на бензин без привязки к зарплатам из всех стран рейтинга оказались в Казахстане.

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