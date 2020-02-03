Росстат: областная промышленность показывает рост на среднем по России уровне

Росстат: областная промышленность показывает рост на среднем по России уровне
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года калининградская обрабатывающая промышленность показала рост в 2,3%. В среднем по России рост составил — также 2,3%. Такие данные приводит Росстат.

По группам товаров динамика разнонаправленная. Так производство автотранспортных средств показывает рост на 6%, резины и пластика — на 21% и электрооборудования — почти на 60%. Выпуск пищевой продукции сократился на 4,2%, металлических изделий на 17,4% и мебели на 9,6%.

С добычей полезных ископаемых в области ситуация заметно хуже. При среднем по РФ росте 3,1% в Калининградской области зафиксировано падение на 3,9%. Его причиной является сокращение добычи нефти (на 6,5%) и песка (на 12,2%).

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