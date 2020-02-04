Калининградская область попала в топ-10 регионов с «плохими» долгами по кредитам

Калининградская область попала в топ-10 регионов с «плохими» долгами по кредитам
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область оказалась в рейтинге Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств как регион, жители которого часто не платят по кредитам. Об этом пишет РИА «Новости».

Крупнейшие «плохие» долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тысячи рублей) и Московской области (30,1 тысячи рублей). Тройку лидеров замыкает Якутия с личным просроченным долгом в 29,1 тысячи рублей. Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тысяч рублей), Тюменской области (28,8 тысячи рублей), Бурятии (28,7 тысячи рублей), Калининградской области (26,4 тысячи рублей), Красноярского края (25,7 тысячи рублей), Адыгеи (25,6 тысячи рублей) и Иркутской области (25 тысяч рублей).

По доле просрочки от всех кредитов рейтинг регионов России возглавляет Ингушетия с показателем в 13%. За ней следует Карачаево-Черкесия (9%) и Северная Осетия (7%). На четвертом месте в списке расположилась Бурятия (6,5%), а на пятом с долей «плохих» долгов в 6% — сразу пять регионов: Адыгея, Чечня, Дагестан, Калининградская область и Кабардино-Балкария.

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