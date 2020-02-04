Глава калининградской аптечной сети объяснил, как формируют наценки на лекарства

Средний размер наценок на лекарства в калининградских аптеках колеблется от 10 до 30%. Это разница между оптовой ценой лекарств, по которой аптеки их закупают, и розничной ценой для клиентов. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал глава «Новой аптеки» Игорь Кастусик.

«Каждый структурирует свои наценки по-разному, причем в каждой аптеке по-разному. Одна аптека стоит возле больницы, другая — около поликлиники, третья — рядом с детским садом или школой. И в зависимости от окружения, социально-демографической ситуации вокруг решается вопрос наценки. Средняя наценка сейчас в сетях от 10% до 30%. Это разница между закупкой в опте и продаже в розницу», — отметил Кастусик.

Разницу в цене на лекарства с Польшей владелец «Новой аптеки» объяснил дополнительными расходами западных компаний на вывод лекарств на российский рынок, низким налогом на добавленную стоимость на лекарства отдельных странах ЕС, между которыми нет границ с остальной территорией союза, и дороговизной организации процесса импорта лекарств в Россию.