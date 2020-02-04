Ассоциация туроператоров России предупреждает о росте цен на авиабилеты с 5 февраля

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов за рубеж почти на 3% с 5 февраля, передает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР). Произойдет это из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).



«Центробанк обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю. По данным на понедельник, 3 февраля, один евро стоит 71 руб. Этот курс будет взят за основу для корректировки внутреннего курса IATA, которая традиционно происходит в ночь со вторника на среду»,— процитировали в издании сообщение АТОР. На данный момент цена за билеты рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 руб./€.

Как отмечают в издании, курс IATA, определяющий цену авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару с 2016 года. «Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды»,— дают объяснение в АТОР.