Объемы строительства в Калининградской области в 2019 году упали на треть

По итогам 2019 года объемы строительных работ в Калининградской области сократились на 34,8% до 68 млрд руб. Такие данные приводит Росстат.



Сокращение произошло за счет сокращения объемов строительства нежилых объектов. Объемы жилищного строительства в 2019 году выросли на 2,6% до 973 тыс. кв.м. На индивидуальные дома приходится 29,8% от общего объема жилья, введенного в 2019 году.

Сокращение объемов строительства в 2019 году объясняется эффектом «высокой базы», потому что в 2018 году вводились инфраструктурные объекты под ЧМ-2018, в том числе стадион на острове Октябрьский.