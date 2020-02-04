Объемы строительства в Калининградской области в 2019 году упали на треть

Объемы строительства в Калининградской области в 2019 году упали на треть
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года объемы строительных работ в Калининградской области сократились на 34,8% до 68 млрд руб. Такие данные приводит Росстат.

Сокращение произошло за счет сокращения объемов строительства нежилых объектов. Объемы жилищного строительства в 2019 году выросли на 2,6% до 973 тыс. кв.м. На индивидуальные дома приходится 29,8% от общего объема жилья, введенного в 2019 году.

Сокращение объемов строительства в 2019 году объясняется эффектом «высокой базы», потому что в 2018 году вводились инфраструктурные объекты под ЧМ-2018, в том числе стадион на острове Октябрьский.



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