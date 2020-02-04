Региональный бизнес предложил властям ввести инвестиционный налоговый вычет

Областным властям стоит принять закон об инвестиционном налоговом вычете для бизнеса, с учетом того, что такую меру поддержки предложил президент Владимир Путин. Об этом во вторник, 4 февраля сообщил замгендиректора торговой сети «Спар» Алексей Елаев в ходе совместного заседания комитетов по торговле и малому бизнесу Калининградской торгово-промышленной палаты.



«Такого закона нет и такой закон должен быть. Мы будем проводить слушания, насколько вещь реальна», — отметил Елаев, подчеркнув что вопрос инвестиционного налогового вычета отнесен к региональному законодательству.

Уполномоченная по правам предпринимателей области Светлана Нижегородова отметила, что вопрос инвестиционного вычета «действительно очень актуальный, потому что по инвестиционный вычет ничего не будет стоить региону». «Поскольку те выпадающие доходы, по крайней мере так было озвучено президентом, будут компенсированы за счет федерального центра», — сказала Нижегородова.