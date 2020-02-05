За год автомобили в России подорожали на 10%, эксперты ждут ускорения роста цен

В 2019 году автомобили в России подорожали на 8-10% в 2019 году. Об этом в сруд пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research.

По мнению экспертов, давление на импорт в прошлом году не менялось, тогда как часть крупных российских производителей потеряли льготы на ввоз компонентов. При этом с рынка ушло несколько дешевых локализованных моделей. В 2020 году ситуация с ценами может быть хуже: с января концерны начали повышать их из-за роста ставок утильсбора, а далее многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и состояния экономики.

Импортные автомобили в прошлом году подорожали на 9,4% до 3,8 млн рублей. Цена на автомобили российского производства выросла в среднем на 8,6% за прошлый год и составила почти 1,3 млн рублей.

По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового автомобиля в 2019 году выросла на 8,2%, почти до 1,6 млн рублей.