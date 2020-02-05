Калининградец набрал взяток почти на миллион и попал под статью

Калининградец набрал взяток почти на миллион и попал под статью
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Житель Калининграда признан виновным в совершении коррупционных преступлений, в результате которых он получил доход в размере 926 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего установлено 9 эпизодов коммерческих подкупов в значительном размере. Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании в доход страны средств в сумме, равной заработанной на подкупе виновным. Апелляционной инстанцией оставлено в силе решение районного суда об удовлетворении исковых требований прокурора.

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