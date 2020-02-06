В Великобритании заявили о намерении снять с России некоторые торговые санкции

В Великобритании заявили о намерении снять с России некоторые торговые санкции
Photo by James Giddins on Unsplash
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Власти Великобритании выразили намерение снять с России антидемпинговые меры, которые ввел против нее Евросоюз. В частности, Лондон собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция. Об этом сообщает Delfi.

«По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России», — пишет издание. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте британского правительства.

Британия покинула Евросоюз 1 февраля, однако продолжит следовать его законам и регламентам минимум до конца года — условия такого переходного периода прописаны в соглашении о выходе Британии из ЕС. В теории такой период может быть продлен еще как минимум на год, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой сценарий. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать уже с января 2021 года, когда Британия вернет себе суверенитет в торговой политике.

С 2015 года против России в ЕС было возбуждено пять расследований о демпинге. В 2019 году против Москвы не инициировали ни одного разбирательства, за 2018-й — два, в 2017, 2016 и 2015 годах — по одному, следует из официальной статистики ЕС.



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