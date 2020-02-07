Поставщику еды для детсадов дали 250 тыс. штрафа за «липовые» благодарственные письма

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области наложило штраф в размере 250 тыс. руб. на компанию «Астарта» за предоставление сомнительных благодарственных писем в рамках конкурса на поставку овощей для детских садов Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано в базе решений ФАС.



Антимонопольщики обратили внимание на то, что подтверждающие деловую репутацию благодарности и благодарственные письма от государственных, муниципальных учреждений и предприятий, представленные «Астарта» в рамках конкурсных процедур, «в большинстве своём имели однотипную текстовку, [были] исполнены на однотипных бланках и не имели каких-либо исходящих номеров».

«На основании полученных ответов установлено, что более 56% организаций (учреждений) — заказчиков на поставки продуктов питания, поименованных в форме № 6 „Деловая репутация“ благодарностей и благодарственных писем в адрес ООО „Астарта“ не направляли. Из оставшихся 44%, только 15% подтвердили факт выдачи благодарностей и благодарственных писем в адрес ООО „Астарта“. Остальные 29% сообщили о неофициальном статусе выданных ими ООО „Астарта“ благодарностей и благодарственных писем», — говорится в постановлении УФАС.

«Астарта» занимается поставками продуктов питания в детские сады и медицинские учреждения региона. Ее выручка в 2018 году составила 57 млн руб. Учредителем компании является Екатерина Сластен.