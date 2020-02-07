Поставщику еды для детсадов дали 250 тыс. штрафа за «липовые» благодарственные письма

Поставщику еды для детсадов дали 250 тыс. штрафа за «липовые» благодарственные письма
Новый Калининград

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области наложило штраф в размере 250 тыс. руб. на компанию «Астарта» за предоставление сомнительных благодарственных писем в рамках конкурса на поставку овощей для детских садов Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано в базе решений ФАС.

Антимонопольщики обратили внимание на то, что подтверждающие деловую репутацию благодарности и благодарственные письма от государственных, муниципальных учреждений и предприятий, представленные «Астарта» в рамках конкурсных процедур, «в большинстве своём имели однотипную текстовку, [были] исполнены на однотипных бланках и не имели каких-либо исходящих номеров».

«На основании полученных ответов установлено, что более 56% организаций (учреждений) — заказчиков на поставки продуктов питания, поименованных в форме № 6 „Деловая репутация“ благодарностей и благодарственных писем в адрес ООО „Астарта“ не направляли. Из оставшихся 44%, только 15% подтвердили факт выдачи благодарностей и благодарственных писем в адрес ООО „Астарта“. Остальные 29% сообщили о неофициальном статусе выданных ими ООО „Астарта“ благодарностей и благодарственных писем», — говорится в постановлении УФАС.

«Астарта» занимается поставками продуктов питания в детские сады и медицинские учреждения региона. Ее выручка в 2018 году составила 57 млн руб. Учредителем компании является Екатерина Сластен.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter