Толмачев ждет от китайцев завод по производству медмасок в Калининградской области

Толмачев ждет от китайцев завод по производству медмасок в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград
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Корпорация развития Калининградской области ожидает, что китайские инвесторы построят в регионе завод по производству медицинских изделий. Об этом «Business FM — Калининград» заявил глава корпорации Андрей Толмачев.

«Калининградскую область интересуют и китайские инвесторы, которые хотят построить завод по производству медицинских изделий: это и средства защиты, маски, халаты, и дополнительные медицинские простые изделия — это шприцы и, вообщем, такая интересная продукция», - заявил Толмачев.  

По его словам, соответствующее соглашение с корпорацией уже подписано, сейчас ведется выбор участка для реализации проекта. При этом вспышка коронавируса в Китае не станет помехой для строительства завода, уверен Толмачев.

Он также считает, что с помощью Калининградской области китайские производители смогу выйти на европейский рынок. Потенциальным инвесторам также может быть интересен «пакет особо экономических льгот».

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