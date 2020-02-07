Толмачев ждет от китайцев завод по производству медмасок в Калининградской области

Корпорация развития Калининградской области ожидает, что китайские инвесторы построят в регионе завод по производству медицинских изделий. Об этом «Business FM — Калининград» заявил глава корпорации Андрей Толмачев.

«Калининградскую область интересуют и китайские инвесторы, которые хотят построить завод по производству медицинских изделий: это и средства защиты, маски, халаты, и дополнительные медицинские простые изделия — это шприцы и, вообщем, такая интересная продукция», - заявил Толмачев.

По его словам, соответствующее соглашение с корпорацией уже подписано, сейчас ведется выбор участка для реализации проекта. При этом вспышка коронавируса в Китае не станет помехой для строительства завода, уверен Толмачев.



Он также считает, что с помощью Калининградской области китайские производители смогу выйти на европейский рынок. Потенциальным инвесторам также может быть интересен «пакет особо экономических льгот».