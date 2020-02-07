Власти Калининграда рассказали, чем чаще всего незаконно торгуют на улицах

За незаконную торговлю на улицах Калининграда за неделю составлено 23 протокола, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу, 7 февраля.



По словам начальника отдела жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета муниципального контроля Ирины Коровиной, специалисты отдела работали на улицах Куйбышева, Невского, Интернациональной, Барнаульской, Солдатской, Согласия, Грига, Театральной, Московском и Ленинском проспектах.

Чаще всего на городских улицах торгуют продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, а также носками, очками, бытовой химией и прочим товаром, соорудив на тротуарах торговые ряды.

Материалы будут направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия.