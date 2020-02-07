Власти выделили более 50 млн рублей на строительство дома культуры под Славском

Правительство Калининградской области выделило более 50 млн рублей на строительство культурно-досугового центра в посёлке Яснополянка Славского городского округа. Постановление о предоставлении субсидии опубликовано на портале правовой информации. Общий объём капитальных вложений оценивается в 53 млн 249 тыс. рублей, в том числе 1 млн 738 тыс. рублей должен выделить местный бюджет на подготовку проектно-сметной документации. Строительство должно быть завершено в 2021 году.



Также власти выделяют 7 млн рублей на реконструкцию котельной дома культуры в Славске на ул. Советской.

В ноябре 2018 года стало известно, что в Калининградской области не удалось за год построить ни один из семи культурно-досуговых центров, средства на которые были выделены по федеральной программе «Развитие культуры и туризма».

Центры должны были появиться в 2018–2019 годах в поселках Петрово Гурьевского городского округа, Жилино Неманского городского округа, Яснополянка Славского городского округа, Медовое Багратионовского городского округа, Озерки Гвардейского городского округа, Краснофлотское Зеленоградского городского округа и Люблино Светловского городского округа. В 2018 году на их строительство из федерального бюджета было выделено 55 млн рублей. Еще 16,4 млн рублей добавил региональный бюджет.

Как сообщал тогда заместитель министра культуры и туризма Сергей Кузнецов, согласно программе культурно-досуговые центры на 100, 200 или 300 мест строятся по всей стране по типовым проектам, разработанным в Татарстане.

Однако после проверки проектно-сметной документации на местах и привязки к конкретным земельным участкам выяснилось, что реальная стоимость строительства выше плановой на 127 млн рублей.