В Ростехе жалуются на то, что госкомпании закупают в основном иностранное оборудование

В Ростехе жалуются на то, что госкомпании закупают в основном иностранное оборудование
Фото / Новый Калининград
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Доля российской высокотехнологичной продукции при закупках госкомпаниями составляет 5%. Об этом со ссылкой на индустриального директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко сообщает в субботу ТАСС.

«Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний составляет 95%, только 5% по самым оптимистичным оценкам приходится на отечественную высокотехнологичную продукцию. То есть государственные средства в больших объемах фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей», — цитирует ТАСС Сахненко.

Многие образцы российской продукции по качеству и цене не хуже зарубежных, а иногда и превосходят их, уверены в Ростехе. «Но по каким-то причинам продолжает закупаться импорт. В итоге государственные средства уходят за рубеж, при этом страна теряет налоги, рабочие места, дополнительные возможности для развития своей промышленности», — заявили в госкорпорации.

Как отмечает агентство, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что предприятия Ростеха смогли в 2019 году выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной высокотехнологичной продукции по нацпроектам «из-за препятствий, созданных заказчиками торгов». Борисов сообщал, что основными причинами, по которым Ростех не смог победить в конкурсах и аукционах, являются демпинг иностранных производителей по цене, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре. В итоге 55 млрд рублей в рамках госзакупок ушли иностранным поставщикам.

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