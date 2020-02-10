Калининградская область оказалась на 55 месте в рейтинге доступности бензина

Калининградская область оказалась на 55 месте в рейтинге доступности бензина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область заняла 55 место среди 85 субъектов по степени доступности бензина для населения. Такие данные содержатся в материале, опубликованном в понедельник РИА «Новости».

На чистую среднюю зарплату в Калининградской области сегодня можно купить около 664 литров бензина АИ-92. По данным на середину января, литр АИ-92 в области стоил 44,57 руб., за год бензин подорожал на 1,5%. В среднем по стране на среднюю зарплату можно купить 963 литра АИ-92, его стоимость составляет 42,35 руб. и за год он подорожал на 1,3%

Самый доступный для населения бензин в стране — на Крайнем Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, наименее доступный — в республиках Северного Кавказа.


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