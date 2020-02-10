Росстат обнаружил резкое снижение продаж услуг в Калининградской области

В декабре 2019 года объем оказанных платных услуг в Калининградской области сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. При этом в декабре 2018 года не было аномального роста продаж услуг, чтобы сформировать эффект высокой базы (рост составлял 1,5%). Такие данные приводит Росстат.



Декабрьское сокращение является максимальным как минимум за последние 2 года.

В целом 2019 года закончислся незначительным снижением продажи платных услуг на 0,8% из-за роста продаж в начале года (январь — 2,4% и февраль — 2,1% к соответствующему периоду 2018 года).