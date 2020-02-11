Кабмин РФ подумывает сократить страховые взносы в надежде «обелить» рынок труда

В Правительстве РФ вновь вернулись к обсуждению возможности сокращения страховых взносов, которые компании платят с каждого работника. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23 — 25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.

Еще один источник информагентства отметил, что аргументом за снижение размера социальных взносов является обеление рынка труда. Возможность выплачивать за каждого работника меньше взносов сделает для работодателя более приемлемым легальное оформление сотрудника. Кроме того, из-за ужесточения сбора налогов растет нагрузка на бизнес, что также подталкивает к снижению взносов.

По оценкам экспертов, потери бюджета из-за теневого рынка труда составляют 3% ВВП.

Как напоминает информагентство, возможность снижения социальных взносов, собираемых с работодателей, уже обсуждалась в 2017 — 2018 годах. Тогда предлагалось страховые взносы снизить до 22% при одновременном повышении НДС с 18% до 22%, отмечает газета. Однако в итоге было принято решение только о повышении НДС до 20%.

