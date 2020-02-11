Кабмин РФ подумывает сократить страховые взносы в надежде «обелить» рынок труда

Кабмин РФ подумывает сократить страховые взносы в надежде «обелить» рынок труда
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В Правительстве РФ вновь вернулись к обсуждению возможности сокращения страховых взносов, которые компании платят с каждого работника. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По словам собеседников издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23 — 25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат.
Еще один источник информагентства отметил, что аргументом за снижение размера социальных взносов является обеление рынка труда. Возможность выплачивать за каждого работника меньше взносов сделает для работодателя более приемлемым легальное оформление сотрудника. Кроме того, из-за ужесточения сбора налогов растет нагрузка на бизнес, что также подталкивает к снижению взносов.

По оценкам экспертов, потери бюджета из-за теневого рынка труда составляют 3% ВВП.

Как напоминает информагентство, возможность снижения социальных взносов, собираемых с работодателей, уже обсуждалась в 2017 — 2018 годах. Тогда предлагалось страховые взносы снизить до 22% при одновременном повышении НДС с 18% до 22%, отмечает газета. Однако в итоге было принято решение только о повышении НДС до 20%.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter