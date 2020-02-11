Пономарев: бизнесмен в России тратит на ведение дела на треть меньше времени

Пономарев: бизнесмен в России тратит на ведение дела на треть меньше времени
Виталий Невар / Новый Калининград
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Зарегулированность бизнеса государственными органами в России приводит к тому, что у бизнесмена остается значительно меньше времени непосредственно на ведение своего дела. Об этом пишет в своей статье «Предпринимательский капитал региона: понятие, формы проявления, пространственная локализация», опубликованной в научном журнале «Балтийский регион», совладелец торговой сети «Спар» в Калининграде Олег Пономарев.

«Многочисленная регламентация бизнеса со стороны государственных органов управления вынуждает предпринимателя тратить свое время на следование регламентам и личное сопровождение многих задач, вытекающих из этого. В результате он уменьшает затраты времени на решение задач развития собственного бизнеса», — отмечает Пономарев.

По оценкам предпринимателя, в России бизнесмены тратят на ведение дела примерно на треть меньше времени, чем за рубежом. Свою оценку Пономарев приводит на основании проведенного им опроса и личных встреч как с отечественными, так и с западноевропейскими партнерами.

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