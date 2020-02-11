Совладелец «Спара» рассказал, что такое «предпринимательское вещество»

Совладелец «Спара» рассказал, что такое «предпринимательское вещество»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Один из владельцев калининградской торговой сети «Спар» Олег Пономарев в своей научной статье попытался дать определение понятию «предпринимательское вещество», наличие которого у человека приводит к достижению делового успеха. По мнению бизнесмена, это совокупность душевных качеств предпринимателя, которые отличает его от обычного человека и толкает к занятию бизнесом. Об этом Пономарев пишет в своей статье «Предпринимательский капитал региона: понятие, формы проявления, пространственная локализация», опубликованной в научном журнале «Балтийский регион».

«Предпринимательское вещество», по мнению бизнесмена, складывается из предпринимательских сил и предпринимательских способностей. Силы же включают в себя «инстинкт миллионера», волю, точность и другие качества.

Под «инстинктом миллионера» Пономарев подразумевает интуитивное осознание человеком возможности получения прибыли. «Предприниматель инстинктивно понимает возможности, открывающиеся перед ним после принятия любого хозяйственного решения, связанные с получением прибыли. Делает он это интуитивно, минуя все стадии тщательного анализа ситуации выбора наилучшего решения. Под интуицией понимается постижение истины без последовательного анализа», — пишет в своей статье совладелец «Спара».


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