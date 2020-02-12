Алиханов: «нарезаем» земли игорной зоны, чтобы делить их между фирмами

Алиханов: «нарезаем» земли игорной зоны, чтобы делить их между фирмами
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Игорная зона «Янтарная»

Калининградские власти намерены в течение нескольких месяцев размежевать земли на территории игорной зоны «Янтарная», чтобы позволить реализовывать свои проекты разным инвесторам. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, сообщает в среду РИА «Новости».

«Сейчас мы на завершающей стадии межевых работ, нарезаем, чтобы частями отдавать, — цитируют СМИ Алиханова. — Объект очень большой, реализовывать кому-то одному может быть не под силу. Поэтому решили подстраховаться, размежевать на много частей, чтобы дать возможность делить эти объекты между несколькими юридическими лицами. Думаю, что закончим это в течение ближайших месяцев, и уже к лету выйдем если не на подписание, то на серьезные переговоры».

По словам чиновника, интерес к участкам есть со стороны инвесторов-представителей игорного бизнеса.

По данным правительства области, в 2014 году договор аренды земельного участка площадью 99,5 гектара игорной зоны «Янтарная» и инвестиционное соглашение были заключены с ЗАО «Группа компаний СТК». За 15 лет компания была намерена инвестировать не менее 44,5 млрд руб. В 2018 году ЗАО «Группа Компаний СТК» переуступило все права и обязанности по договору аренды (вместе с инвестиционным соглашением) ООО «ГОСЛОТ-39». Сейчас договор аренды земельного участка и инвестсоглашение с ООО «ГОСЛОТ-39» расторгнуты.


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