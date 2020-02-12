Польша запросила у «Газпрома» документы для расследования по «Северному потоку-2»

Польша запросила у «Газпрома» документы для расследования по «Северному потоку-2»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Польский антимонопольный регулятор UOKIK запросил у «Газпрома» документы в рамках расследования в отношении «Северного потока-2», передает «Интерфакс» в среду, 12 февраля. До этого после проведенных проверок польский орган оштрафовал французскую компанию Engie Energy на десятки миллионов евро за отказ от сотрудничества.

«15 января 2020 года „Газпром“ получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — привели в издании цитату из меморандума нового выпуска еврооблигаций «Газпрома».

Отмечается, что польский антимонопольный регулятор в 2018 году инициировал антимонопольное расследование по предполагаемой концентрации ПАО «Газпром» и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта «Северный поток 2». Основанием для этого стало «создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK». После этого «Газпром» направил UOKIK возражения по его позиции и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования.

Как отметили в издании, антимонопольный орган Польши считает, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту придерживаются такой же цели, что и создание совместного предприятия, а значит «требуют согласия UOKIK».

В марте прошлого года польские СМИ высказывали мнение, что газопровод «Северный поток-2» будет служить в качестве инструмента для контроля со стороны России вод Балтики.

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