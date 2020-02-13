Премьер-министр РФ признал, что ипотека в стране остается очень дорогой

Ипотека в России все еще остается очень дорогой. Это признал глава кабмина Михаил Мишустин, который также напомнил, что президент «ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%», пишет «Интерфакс»

«Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — сказал Мишустин на совещании в правительстве.

По данным Мишустина, «в среднем ставка по ипотеке в декабре (2019 года) составляла 9%». «Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь», — заявил он.