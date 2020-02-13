Глава ТЭЦ-2: в феврале начнется растопка Приморской ТЭЦ на мазуте

В течение февраля планируется начать запускать угольную Приморскую ТЭЦ на мазуте для проведения подготовительных процедур к вводу электростанции в эксплуатацию. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.



«Сначала будет растопка на мазуте а потом пусковые операции на угле», — отметил Гурылев.

Окончательно ввести в эксплуатацию первый блок электростанции планируется в августе, но запуск возможен и раньше. Тем не менее Гурылев охарактеризовал сиутацию на объекте как напряженную. «Стройка это всегда много людей, много проблем», — отметил директор филиала ТЭЦ-2.

Приморская ТЭЦ является последней из 4 электростанций, которую планируется ввести в эксплуатацию в рамках реализации сценария обеспечения энергетической безопасности области.