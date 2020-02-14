В 2019 году «старая» генерация произвела 70% электроэнергии в области

Три новые газовые ТЭС произвели в 2019 году чуть более 30% электроэнергии в Калининградской области. 70% электроэнергии было произведено на «старой» генерации — ТЭЦ-2. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции директора филиала ТЭЦ-2 Олега Гурылева.



Всего было произведено более 7 млрд кВт/ч. Прегольская ТЭС (построена рядом с ТЭЦ-2) произвела 23,3%. от этого объема, Маяковская — 2,6% и Талаховская — 4,2%.

Почти 40% произведенной электроэнергии (2,65 млрд кВт/ч) было продано на экспорт.