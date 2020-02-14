В Калининграде управляющего подпольного казино приговорили к 3,5 годам колонии

В Калининграде управляющего подпольного казино приговорили к 3,5 годам колонии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде вынесли приговор управляющему подпольных казино, расположенных в ТЦ города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Судом установлено, что 40-летний калининградец на протяжении 5 лет входил в состав преступного сообщества, которое занималось незаконной игорной деятельностью. Подпольные заведения размещались в помещениях четырех ТЦ Калининграда. Мужчина исполнял роль управляющего казино: вел подсчет выручки, проводил собрания по координации и планированию деятельности заведений, предоставлял отчеты о доходах и результатах организатору сообщества. По данным следствия, общая сумма дохода от незаконной деятельности превысила 22 млн рублей.

Ленинградский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 350 тысяч рублей. На стадии следствия мужчина изобличил других участников ОПС.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества и троих его участников продолжается.

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