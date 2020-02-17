Индекс «кредитного здоровья» россиян вернулся к докризисному уровню 2014 года

Индекс «кредитного здоровья» Национального бюро кредитных историй (НБКИ) вернулся на уровень конца 2014 года, пишет в понедельник РБК.

По данным НБКИ, в четвертом квартале 2019 года доля заемщиков с большой просрочкой по кредиту сократилась на 1,71 процентного пункта, до 13,35%. Таким образом, индекс «кредитного здоровья» россиян вырос до 96 пунктов, что на четыре пункта выше, чем в третьем квартале. Улучшение платежного поведения наблюдалось во всех федеральных округах.

Индекс «кредитного здоровья» отражает долю «плохих» заемщиков. «Плохими» считаются те, которые допустили просрочку больше чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.