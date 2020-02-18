Кабмин РФ не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Кабмин РФ не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Правительство РФ не поддержало подготовленный членом Совета Федерации Василием Иконниковым законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Тем не менее документ внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Российская газета».

Иконников предлагает восстановить индексацию начиная с этого года, использовав для этого часть профицита федерального бюджета. В ответе на данную инициативу кабмин указывает, что индексация выполняет роль компенсации инфляционных издержек. А для работающих пенсионеров они покрываются за счет заработной платы. Кроме того, инициатива подготовлена без учета всех требований ст. 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов.

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