В 2020-м власти области хотят потратить на мелиорацию свыше 779 миллионов

В 2020-м власти области хотят потратить на мелиорацию свыше 779 миллионов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Правительство Калининградской области в 2020 году выделит более 779 млн рублей на работы, связанные с ремонтом мелиоративной системы региона. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Из бюджета региона продолжается субсидирование затрат сельхозпроизводителей, проводящих мелиоративные работы. По информации областного министерства сельского хозяйства, в 2019 году за счет бюджета региона был просубсидирован ремонт 186 километров внутрихозяйственных мелиоративных каналов, 149 километров закрытого дренажа, известкованию 6,8 тысячи гектаров», — рассказали в правительстве об обновлении мелиоративных сетей. Также отмечается, что восстановительные работы коснулись почти 14,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Тогда сумма выплаченных субсидий составила 76,3 миллиона рублей.

В 2020 году на 106,8 миллиона рублей выделили на субсидирование затрат аграриев. Планируется, что на эти деньги проведут ремонт открытых внутрихозяйственных каналов и закрытого дренажа, общая протяженность которых составляет 400 километров.

Как отмечают в пресс-службе, в 2019 году для решения проблем мелиорации власти создали специальное госучреждение «Калининградмелиорация», которая отремонтировала 53 км каналов. В 2020 году подобные работы обещают провести на 103 км каналов, находящихся в областной собственности. «На эти цели из бюджета региона выделено 146,2 миллиона рублей, это почти на 32% больше, чем в прошлом году», — заявили в правительстве.

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