Алиханов: в налоговых должниках есть сотрудники правительства и депутаты

Среди налоговых должников есть сотрудники областного правительства и депутаты советов различных муниципалитетов, включая горсовет Калининграда. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 18 февраля, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас половина различных городских советов не заплатила налоги в принципе. Сотрудники правительства некоторые не заплатили налоги имущественные — транспортный, земельный, НДФЛ. Я прошу — у вас есть неделя, две, до конца февраля чтобы это произошло. И еще раз напоминаю, у нас до 1 декабря срок уплаты всех имущественных налогов, и негоже чиновникам или депутатам допускать такие вещи. И помощникам депутатов. Есть и такие, из областной Думы. <...> Фамилии — просто ну цвет интеллигенции», — сказал губернатор.

Называть конкретные фамилии глава региона отказался, ссылаясь на налоговую тайну. Но пояснил, что там есть «всем известные» депутаты горсовета Калининграда, депутаты советов Гурьевска, Зеленоградска, Полесска, сотрудники аппарата правительства и некоторых министерств. «Я считаю крайне важным сейчас, чтобы эти люди заплатили налоги, потому что в противном случае наши требования к бизнесу, еще к кому-то выглядят странно. Когда мы сами с этим не справляемся», — сказал Алиханов журналистам после заседания.