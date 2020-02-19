ФАС предлагает отыгрывать госзаказы с учетом рейтинга деловой репутации поставщиков

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей и использовать его для упрощения условий доступа к госзаказу поставщиков с успешно выполненными контрактами. Об этом сообщил «Ведомостям» замруководителя ФАС Михаил Евраев.

Как пояснил Евраев, компании с высоким рейтингом, составенным по данным Единой информационной системы закупок (ЕИС). смогут претендовать на снижение обеспечения заявки и исполнения контракта. Также результаты рейтинга будут учитываться как коэффициент к предложенной компаниями цене, чтобы торги не выигрывали те, кто предложил самую низкую цену.

Помимо этого, ФАС предлагает ввести предварительную квалификацию для подтверждения опыта компании и возможности исполнять госконтракт на сумму не менее чем 20% от начальной цены. Квалификация может быть универсальной и специальной. Универсальная сможет побороть профессиональных жалобщиков (подать жалобу сможет только компания с предквалификацией). Получить предквалификацию можно только выполнив работы или поставить товар хотя бы на 20% начальной цены аналогичного контракта.

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