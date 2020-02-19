ЦБ РФ: в банках и НФО выявлен пятикратный рост нарушений информационной безопасности

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По итогам 2019 года Центробанк выявил в банках и некредитных финансовых организациях пятикратный рост нарушений информационной безопасности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление начальника отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ ЦБ Александра Дудки.

«Выявлено в 2019 году различных нарушений, изъянов информационной безопасности более 1100 штук. По предыдущему году эта цифра была скромнее, около 200, то есть рост почти в пять раз»,— сказал он.

По словам Дудки, основными проблемами стали неосведомленность и низкая ответственность персонала, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита и контроля, а также формальное отношение собственников и руководителей организаций к проблеме защиты информации и информационной безопасности.

Регулятор считает необходимым ужесточение законодательства для нарушителей закона о персональных данных вплоть до уголовной.


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