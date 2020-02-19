Президент РФ Владимир Путин признал, что жить на 10,8 тыс. рублей в месяц «очень трудно. Об этом он заявил в среду во время возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку, отвечая на соответствующий вопрос жительницы Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин женщине. Тогда она предположила, что зарплата президента больше. «Не только у меня, — отреагировал глава страны. — Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата».

Петербурженка пожаловалась, что на установленный прожиточный минимум нельзя купить продукты, и спросила, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — заявил Путин.

Как отмечает «Фонтанка», к приезду Путина памятник огородили бронированными стеклами, а также появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств.