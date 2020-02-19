4 новых ТЭС за год принесли более 1 млрд рублей налогов в областной бюджет

4 новых ТЭС за год принесли более 1 млрд рублей налогов в областной бюджет
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Общий объем полученных налогов в 2019 году в результате работы трех действующих новых газовых ТЭС и строительства четвертой (угольной) превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее расчетам, с 2018 по 2021 год областной бюджет пополнится в итоге 6 млрд рублей налогов. «Таким образом, к 2021 году реализация Группой „Интер РАО“ проекта развития новых генерирующих мощностей в Калининградской области повлечет более чем трехкратный рост налоговых платежей в бюджет Калининградской области», — заявили в областном правительстве. За последние шесть лет общий объем инвестиций Интер РАО в энергетику Калининградской области составил более 100 млрд рублей. Количество уже созданных рабочих мест — 600, после введения в строй Приморской ТЭС их станет 800.






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