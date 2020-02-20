Минприроды хочет штрафовать юрлиц за неоплату вывоза мусора

Минприроды хочет штрафовать юрлиц за неоплату вывоза мусора
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минприроды хочет ввести штрафы для компаний, которые на заключают договор на вывоз отходов и соответственно не платят за него. Как передаёт РБК, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова.

«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на „уклонистов“. Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.

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