Минприроды хочет штрафовать юрлиц за неоплату вывоза мусора

Минприроды хочет ввести штрафы для компаний, которые на заключают договор на вывоз отходов и соответственно не платят за него. Как передаёт РБК, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова.



«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на „уклонистов“. Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.