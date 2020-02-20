Титов заявил о резком росте числа уголовных дел по экономическим статьям в России

В 2019 году в России резко выросло число уголовных дел по обвинению в совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Об этом на своем сайте сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишет РБК.

Титов уточняет, что по данным СК, МВД и ФСБ, в 2019 году по этим статьям было зарегистрировано более 317 тыс. преступлений, что на 37% больше, чем годом ранее. 80% составляли дела по так называемым резиновым статьям 159 — 159 ч.6 о мошенничестве. «Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве — предприниматели, но все же», — уточнил Титов.

По его мнению, от статистики создается «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется «потепление» после внесения изменений в законодательство и озвучивания инициатив председателем Верховного суда «и прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию высосанные из пальца дела». С другой стороны, статистика за 2019 год показывает, что уголовное преследование в экономической сфере усилилось.

Титов отметил, что «дел, по которым расследование не ведется, а окончательное процессуальное решение не принято, становится все больше».



Напомним, год назад в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения правовой защищенности бизнеса. «Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал президент.

