Бывший агент требовал у структур «Мегаполиса» 206 млн

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иски компании «Консалтинформтехнологи» (которая ранее называлась «Мегаполис-Риэлт») к строительным компаниям «Мегаполис» и «Мегаполис-Стройинвест» о взыскании 206 млн руб. задолженности по агентскому договору и неустойки.



Как видно из решения суда, речь идет об агентских договорах, заключенных в 2006 и в 2008 году.



Истец указывал, что долги возникли в результате продажи агентом недвижимости структур «Мегаполиса».



Суд счел, что ряд копий отчетов агента об исполнении поручения нельзя считать надлежащими, так как в них видны рукописные исправления дат (с 2005 на 2006 год), при этом в суд не предоставлены оригиналы отчетов.



Представленный из налоговых органов акт сверки за 2015 год был подписан толко со стороны агента и отличался от акта сверки, который представил в суд истец. В результате данный акт был признан ненадлежащим доказательством.



Наконец, суд счел, что истец пропустил срок исковой давности.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



Компания «Консалтинформтехнологи» с конца 2019 года принадлежит Ивану Николайчику. Иной бизнес у этого человека, согласно ЕГРЮЛ, отсутствует.



Ранее учредителем компании и директором являлась Светлана Губадова. Согласно сборнику исков прокуратуры по нарушению антикоррупционного законодательства, опубликованному на сайте Северо-западного управления Генпрокуратуры, прокуратура Калининградской области называла Губадову лицом, которому экс-вице-премьер областного правительства Евгений Морозов передавал свой бизнес в доверительное управление при переходе на госслужбу. Сейчас Морозов владеет «Мегаполисом». Учредителем «Мегаполис-Стройинвеста» является Наталья Новосельская. Прокуратура ее называла дочерью Морозова.



В последние годы Губадова и структуры «Мегаполиса» находятся в затяжном судебном конфликте. В 2017 году Губадова требовала с компании Максима Морозова (по данным прокуратуры, сына Евгения Морозова) 36 млн руб. в качестве стоимости своей доли в бизнесе, но в итоге заключила в 2018 году мировое соглашение, взяв в качестве отступного и получила квартиру площадью 66 кв.м на улице Денисова стоимостью 3,3 млн руб.



В феврале 2019 года «Мегаполис» подал иск о банкротстве Губадовой, на основании долга в 1,6 млн руб., а летом того же года предъявил иск о взыскании убытков на 229 млн руб. Суд оставил иск без рассмотрения, так как в апреле в отношении Губадовой была введена процедура банкротства — реструктуризация долгов