Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщает ТАСС.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду», — отметили в пресс-службе министерства.

Увеличить базовую ставку налога планируется с 2021 года. Предложение будут направлено Минтрансу в ближайшее время.

По данным «Автостата», опубликованным РБК, на начало 2018 года количество автомобилей такого класса в России превышало 58%.

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