Рост зарплат сотрудников крупных банков в пять раз превысил инфляцию

Рост зарплат сотрудников крупных банков в пять раз превысил инфляцию
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году средние зарплаты сотрудников крупнейших банков России выросли более чем на 15%, пишет во вторник, 25 февраля, «Коммерсант».

По данным издания, средняя зарплата в банковском секторе в прошлом году превысила 108 тыс. руб. в месяц. В среднем ее рост в пять раз превысил инфляцию, которая составила 3,05%. По большинству банков рост составил 10–25%, но некоторые игроки (Тинькофф-банк, «ФК Открытие» и Совкомбанк) увеличили выплаты в полтора раза.

Эксперты называют одним из драйверов увеличения зарплат в банках оптимизацию сети отделений — за 2019 год количество фронт-офисов сократилось до 700 шт. Этот процесс сопровождался сокращением числа сотрудников и наймом более дорогостоящих IT-специалистов.

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