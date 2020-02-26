Власти потребовали назад деньги у бойни. Она отремонтировала за счет субсидии дорогу

Власти потребовали назад деньги у бойни. Она отремонтировала за счет субсидии дорогу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск администрации Зеленоградска о взыскании с компании «Балтфуд» (в числе учредителей — глава Светлогорского округа Андрей Мохнов и мать экс-главы администрации данного муниципалитета Раиса Ковальская) 3,4 млн руб. субсидии, потраченной на ремонт более километра дороги к принадлежащей ей бойне.

Как видно из решения суда, в 2018 году Контрольно-счетная палата области проверила выделение денег Зеленоградску на поддержку сельхозбизнеса и сочла ремонт дороги нецелевым расходованием средств. В итоге администрация обратилась в суд.

Всего работы по обустройству дороги обошлись «Балтфуду» в 17,5 млн руб.,а госсубсидия составила только 20% от потраченных средств.

«Обустройство асфальтированной подъездной дороги на отрезке грунтовой дороги общего пользования местного значения, как и возможность использования этой подъездной дороги третьими лицами, не свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных средств», — констатировал суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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