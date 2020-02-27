Муниципальная собственность Калининграда в 2019 году пополнилась на 254 квартиры

Муниципальная собственность Калининграда в 2019 году пополнилась на 254 квартиры
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Реестр муниципальной собственности Калининграда в 2019 году серьезно пополнился, но часть нового имущества находится в аварийных домах, подлежащих сносу. Тема обсуждалась накануне на заседании комиссии горсовета по градорегулированию.

Как рассказала глава комитета муниципального имущества Анна Луконина, всего в реестр в прошлом году попали 254 квартиры, 48 земельных участков, 29 нежилых помещений, 134 объекта хозяйственного назначения, 19 дорог и три памятника (ранее сообщалось о передаче в муниципальную собственность двух памятников — прим. «Новогго Калининграда»). «Часть квартир куплена для расселения аварийщиков. А часть, наоборот, изъята у у аварийщиков — это аварийные квартиры в домах, которые будут снесены», — рассказала Анна Луконина. Что касается земельных участков, некоторые из них переданы областью, а некоторые поступили в городскую казну по решениям судов. О каких именно участках идет речь в последнем случае, она не уточнила.

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