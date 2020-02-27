Депутаты горсовета озаботились отсутствием аукционов по продаже земли для застройки

В Калининграде в настоящее время нет подходящих участков земли, которые можно было бы выставить на аукцион для последующей застройки. Вопрос об отсутствии таких торгов поднял глава комиссии горсовета по градорегулированию Евгений Верхолаз на ее заседании накануне, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«А когда город будет выставлять на аукцион какие-то земельные участки под коммерческую, жилую недвижимость? А то что-то у нас я не помню за последние три года ни одного аукциона», — обратился Верхолаз к руководителю комитета муниципального имущества мэрии Анне Лукониной. Та ответила, что по закону можно отторговывать землю только при наличии инженерных сетей или под комплексную застройку; сейчас таких свободных участков в городской собственности нет. Тогда Верхолаз сообщил, что выполнить федеральные требования об увеличении темпов строительства будет нельзя. «Земли в частной собственности под строительство жилья тоже же у нас существуют в городе и по области, в принципе, где можно развивать эту территорию», — возразила Анна Луконина. «Нет, ну они частные земли, как мы можем... что-то развивать, что-то нет», — заметил Верхолаз.

Замглавы администрации Калининграда Юрий Федяшов сообщил, что в перспективе город планирует построить северо-западный коллектор, который позволит осваивать под застройку земли в районе Северной горы. Далее в планах — оснастить сетями районы ул. Суворова, Дзержинского, южной части города. Однако даже примерные сроки он назвать не смог. «Вот хороший район развивается на Левитана, а мы там отдали фонду (Областной фонд жилищного и социального строительства — прим. „Нового Калининграда“), там нет возможности у нас у фонда забрать обратно?» — продолжил Евгений Верхолаз. «Нет, не отдадут», — завершила дискуссию Анна Луконина.

Напомним, согласно отчету Единого реестра застройщиков, Евгений Верхолаз является владельцем крупнейшей компании-застройщика в регионе.