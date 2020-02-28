Калининградская налоговая подала иск о банкротстве вагоностроительного завода

Калининградская налоговая подала иск о банкротстве вагоностроительного завода
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление ФНС по Калининградской области подало иск в Арбитражный суд Калининградской области о признании банкротом вагоностроительного завода «Вагонтрэйд плюс». Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке суда.

Сумма неисполненных финансовых требований, согласно картотеке, составляет 8,2 млн руб.

По данным справочной системы https://focus.kontur.ru/ в 2018 году выручка «Вагонтрэйд плюс» составляла 77 млн руб., а штат предприятия насчитывал 91 человека.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем компании является эстонская компания «Миквест».

Ранее глава «Вагонтрэйд плюс» Михаил Козин жаловался на то, что серьезные проблемы его компании создавало сильное колебание цен на электроэнергию.

«У нас с января по июль в три раза уменьшилась потребность в электроэнергии и стоимость электроэнергии увеличилась в 2 раза. А если в течение 3 дней не заплатил, то у нас отключают рубильник», — говорил Козин.

Резкий рост стоимости электричества чреват нехваткой денег на выплату зарплат, налогов и арестов счетов налоговой, объяснял Козин.

В 2017 году областные власти принимали решение о выделении «Вагонтрэйд плюс» субсидии на выпуск пи­лот­ной пар­тии думп­ка­ра (вагона-самосвала).

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