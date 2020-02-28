Суд отклонил требование об установлении санитарной зоны «БравоБВР» в Прибрежном

Арбитражный суд отклонил иск компании «БравоБВР», которая ранее занималась переплавкой металлолома в Прибрежном, о понуждении калининградского управления Росприроднадзора согласовать ей санитарно-защитную зону. Запрет на работу предприятия без санитарно-защитной зоны установил Ленинградский районный суд еще в 2017 году. Соответствующая информация приводится в решении, опубликованном в картотеке.



Как видно из решения суда, «БравоБВР» вернуло арендованное имущество компании «Техпомсервис» и прекратило деятельность на производственной площадке. При этом предпринималась попытка перерегистрировать опасное производство от лица компании «БалтВторРесурс», но заявления отклонялись Ростехнадзором.



«Общество как минимум обязано было провести исследования атмосферного воздуха, уровней физического и биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта по состоянию на 2018 год. <...>Проектная документация «Установление расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для промплощадки № 2 ООО „БравоБВР“ (по состоянию на 2013-2014 год) утратила свою актуальность и достоверность в связи с прекращением деятельности ООО „БравоБВР“ на указанной промплощадке и продажей печей — основных источников загрязнения атмосферного воздуха», — констатировал суд.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.