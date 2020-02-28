Зеленоградские власти обещают повышенный в 5 раз налог за пустующую сельхозземлю

Неиспользуемые участки сельскохозяйственного назначения будут облагаться налогом по повышенной ставке. Такое предупреждение опубликовала администрация Зеленоградского округа на своем сайте.
Муниципальный земельный контроль выявил в 2019 году 31 заброшенный участок сельхозназначения. «В отношении правообладателей этих земельных участков, кроме административного наказания будет применена повышенная налоговая ставка в размере 1,5% (вместо 0,3%) от кадастровой стоимости земельного участка», — отмечают в администрации. Материалы проверок направлены в налоговую службу для доначисления земельного налога.
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