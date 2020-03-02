Российские банки с января сократили выдачу кредитных карт

С начала 2020 года банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».



Эксперты отмечают, что за период с 2015 года число оформленных карт уменьшилось на 21,7% — до 540,2 тысяч штук. При этом общая сумма кредитных лимитов сократилась на 22,7% — до 22,8 млрд рублей. В четвертом квартале прошлого года продажи в этом сегменте также упали суммарно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом в 2018 году, по сравнению же с декабрем 2019 года — более чем на 40%, отмечают аналитики.

В национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили падение количества выданных кредиток на 11,2% в январе. Объединенного кредитного бюро представило свои подсчеты по первому месяцу года — в январе банки выдали 671,7 тысячи новых карт, что на 16,8% меньше показателя прошлого года. «Суммарный лимит при этом составил 50,2 млрд рублей», — отметили в издании и отметили снижение результатов годовой давности на 27,9%.

Специалисты считают, что существующая динамика является продолжением тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования, которой придерживается Банк России. Также сказываются и другие регуляторные новации Центробанка, а январь аналитики признают «низким сезоном» для кредитования физлиц, поэтому «общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», считает вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова.