Forbes посчитал, сколько изъяли власти у среднего россиянина через повышение НДС

Forbes посчитал, сколько изъяли власти у среднего россиянина через повышение НДС
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Повышение НДС с 18 до 20% обошлось среднестатистическому россиянину в 4560 рублей в 2019 году. Такие данные приводит в своей статье обозреватель Forbes Борис Грозовский.

«Это примерная величина, которую изъяло из доходов среднестатистического потребителя повышение НДС на 2 процентных пункта. Она составляет 1,9% величины средних потребительских расходов на душу населения (по данным за III квартал 2019)», — пишет Грозовский.

У обеспеченных людей, чьи потребительские расходы впятеро выше среднего по стране (около 100 000 рублей в месяц), повышение НДС изъяло за год порядка 24 000 рублей, говорится в публикации Forbes.

Ставка НДС была повышена на два процентных пункта с 1 января 2019 года.

Как отмечает Грозовский, по расчетам Минэкономразвития, увеличение процентных платежей населения банкам «съело» в 2019 году почти половину прироста зарплат. Долговая нагрузка (отношение выплат по кредиту к располагаемым доходам) особенно высока у бедных (почти 29%), а у более зажиточных составляет 21-25%. «Это уровень, делающий дальнейший рост потребительских кредитов невозможным, и темп их выдачи снижается», — говорится в статье.

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