Forbes посчитал, сколько изъяли власти у среднего россиянина через повышение НДС

Повышение НДС с 18 до 20% обошлось среднестатистическому россиянину в 4560 рублей в 2019 году. Такие данные приводит в своей статье обозреватель Forbes Борис Грозовский.



«Это примерная величина, которую изъяло из доходов среднестатистического потребителя повышение НДС на 2 процентных пункта. Она составляет 1,9% величины средних потребительских расходов на душу населения (по данным за III квартал 2019)», — пишет Грозовский.

У обеспеченных людей, чьи потребительские расходы впятеро выше среднего по стране (около 100 000 рублей в месяц), повышение НДС изъяло за год порядка 24 000 рублей, говорится в публикации Forbes.