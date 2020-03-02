В калининградском офшоре зарегистрировался первый резидент с начала года

22-ым резидентом калининградского специального административного района стала компания «Ба Инвест» «из Франции». Об этом написал у себя на странице в Facebook гендиректор Корпорации развития области Андрей Толмачев.
«Компании продолжают проявлять интерес по перерегистрации в Специальный административный район. Сегодня зарегистрировали компанию из Франции. 22-ая международная компания: международная компания ООО „БА ИНВЕСТ“, осуществляющая холдинговую деятельность и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», — написал Толмачев.Всего в 2019 году в калининградском офшоре было зарегистрирован 21 резидент. Многих из них связывали с бизнесменом Олегом Дерипаской.
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