В калининградском офшоре зарегистрировался первый резидент с начала года

В калининградском офшоре зарегистрировался первый резидент с начала года
Виталий Невар / Новый Калининград
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22-ым резидентом калининградского специального административного района стала компания «Ба Инвест» «из Франции». Об этом написал у себя на странице в Facebook гендиректор Корпорации развития области Андрей Толмачев.

«Компании продолжают проявлять интерес по перерегистрации в Специальный административный район. Сегодня зарегистрировали компанию из Франции. 22-ая международная компания: международная компания ООО „БА ИНВЕСТ“, осуществляющая холдинговую деятельность и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», — написал Толмачев.

Всего в 2019 году в калининградском офшоре было зарегистрирован 21 резидент. Многих из них связывали с бизнесменом Олегом Дерипаской.

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