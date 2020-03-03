В «Лукойле» предрекли эпоху дешевой нефти

В «Лукойле» считают, что как минимум два десятка лет цены на нефть в мире будут низкими, несмотря на геополитические события. Об этом заявил вице-президент компании Леонид Федун, сообщает во вторник РИА «Новости».

«Нефть не будет больше дорогой, как это было еще 10 лет назад, и мы этого видели по событиям в Персидском заливе, чуть ли не война начинается, нефть не двигается, потому что есть избыточное предложение на рынке по всему миру, — цитирует издание Федуна. — И то, что сегодня ОПЕК в очередной раз сократит производство нефти, это как раз говорит о том, что этот рынок избыточный».

По мнению Федуна, «эпоха дешевой нефти» продлится до 2040 года.