В России ввели скидку на перевозку угля по КЖД через погранпереходы Китая

В РЖД заявили о введении максимальной скидки на перевозку угля по Калининградской железной дороге при условии поставки далее через погранпереходы в КНР. Кроме того, льготу введут в направлении других портов Северо-Запада (Октябрьская и Северная железные дороги). Такую информацию публикует «Коммерсант» со ссылкой на сообщение РЖД.

Решение о скидке принято на консенсусе железнодорожников с угольщиками и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Она составит 12,8% и действовать будет до конца 2020 года. Предоставляется льгота при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. Кроме того, специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщает РЖД.